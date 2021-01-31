В «копейке» на Петроградской стороне нашли зажатый между сиденьями труп. Рассказать о погибшем могут рисунки на его теле

Обнажённого мужчину без признаков жизни обнаружили в автомобиле ВАЗ-2101, называемом в народе «копейка», на Петроградской стороне Петербурга. Рассказать о погибшем могут рисунки на его теле, а на причину смерти указать травма на голове.

Как стало известно «Фонтанке» 31 января, труп находился в машине, припаркованной на Дивенской улице. По предварительной информации, обнажённое тело было зажато между сиденьями в салоне. На седой голове мужчины имелись ссадины, на среднем пальце левой руки — наколка с изображением перстня, на правой голени — татуировка в виде креста с крылом. Приблизительный возраст погибшего — 45–50 лет.