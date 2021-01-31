Центральную часть России ждут 20-градусные морозы

На Центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы, предсказывают синоптики.



Как рассказал РИА Новости 31 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, всё только начинается. «Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 — минус 10, днем минус 2 — минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до минус 9 — минус 14, после полудня до минус 4 — минус 9. И это только начало», — говорит Тишковец.

С середины следующей недели в тылу обширного североатлантического циклона начнется ультраполярное вторжение студеного воздуха с акватории Карского моря, объясняет синоптик. Это может вызвать морозы, аномальные даже для февраля.