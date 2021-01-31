Центральную часть России ждут 20-градусные морозы

На Центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы, предсказывают синоптики.
Как рассказал РИА Новости 31 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, всё только начинается. «Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 — минус 10, днем минус 2 — минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до минус 9 — минус 14, после полудня до минус 4 — минус 9. И это только начало», — говорит Тишковец.
С середины следующей недели в тылу обширного североатлантического циклона начнется ультраполярное вторжение студеного воздуха с акватории Карского моря, объясняет синоптик. Это может вызвать морозы, аномальные даже для февраля.
«Так, в четверг минимальная температура составит уже минус 10 — минус 15, в пятницу и субботу минус 15 — минус 20, а в воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20–25 мороза, днем не выше минус 13 — минус 18, что почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме», — отметил синоптик.
Осадки при этом будут в норме. За неделю они, по прогнозу, не превысят 5–10 миллиметров, а высота сугробов составит нормальные для февраля 32–37 сантиметров.