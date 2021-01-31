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Заневскому парку обещают ярусное освещение и «космический» облик

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в этом году планируется благоустроить Заневский парк, который жители называют парком Валентины Терешковой.

Как сообщает 31 января пресс-служба комитета по благоустройству, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» парк получит «космический» облик. Разработан особый световой сценарий — ярусное наружное освещение. Интересной деталью станут интерактивные качели: яркость света фонарей над ними будет зависеть от амплитуды движения. Основная задача проектировщиков — сохранить зелёный ландшафт, также они учли уже существующие пешеходные дорожки и транзитные маршруты.

Поскольку это место называют именем Терешковой (полет первой женщины-космонавта состоялся в 1963 году, тогда же появился и парк), основной идеей была выбрана тема космоса. Дизайн дорожек, площадок, функциональных зон будет напоминать лунные пейзажи и движение планет, на детской площадке появятся скалодром, батуты и игровой комплекс в виде легендарного корабля «Восток».

Всего в 2021 году в Петербурге преобразятся двенадцать общественных пространств. По всем территориям были проведены общественные обсуждения, при проектировании учитывались пожелания горожан. Кроме того, все пространства будут обустроены таким образом, чтобы маломобильные группы населения имели беспрепятственный доступ к ним. В частности, в этом году продолжится благоустройство Суздальских озер, набережной реки Охты и Бестужевского сада.

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