Заневскому парку обещают ярусное освещение и «космический» облик

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в этом году планируется благоустроить Заневский парк, который жители называют парком Валентины Терешковой.
Как сообщает 31 января пресс-служба комитета по благоустройству, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» парк получит «космический» облик. Разработан особый световой сценарий — ярусное наружное освещение. Интересной деталью станут интерактивные качели: яркость света фонарей над ними будет зависеть от амплитуды движения. Основная задача проектировщиков — сохранить зелёный ландшафт, также они учли уже существующие пешеходные дорожки и транзитные маршруты.
Поскольку это место называют именем Терешковой (полет первой женщины-космонавта состоялся в 1963 году, тогда же появился и парк), основной идеей была выбрана тема космоса. Дизайн дорожек, площадок, функциональных зон будет напоминать лунные пейзажи и движение планет, на детской площадке появятся скалодром, батуты и игровой комплекс в виде легендарного корабля «Восток».