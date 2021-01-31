В Петербурге скончался директор Института философии СПбГУ Сергей Дудник

Директор Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Сергей Дудник скончался в Северной столице. Об этом 31 января в Facebook написал его коллега по вузу, заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Дмитрий Гавра.

«Сергей Иванович Дудник. Серёжа... Светлая память», — прокомментировал он случившееся. О смерти директора Института философии СПбГУ также писали некоторые СМИ. Об этом со ссылкой на информацию ТАСС накануне поздно вечером сообщали «Известия».