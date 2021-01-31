В Петербурге скончался директор Института философии СПбГУ Сергей Дудник

Директор Института философии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Сергей Дудник скончался в Северной столице. Об этом 31 января в Facebook написал его коллега по вузу, заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Дмитрий Гавра.
«Сергей Иванович Дудник. Серёжа... Светлая память», — прокомментировал он случившееся. О смерти директора Института философии СПбГУ также писали некоторые СМИ. Об этом со ссылкой на информацию ТАСС накануне поздно вечером сообщали «Известия».
Университет пока не обнародовал официальную информацию. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу вуза, но ответ на запрос на момент публикации не поступил.
Сергей Дудник родился в 1955 году в Донецкой области Украинской ССР. В 1982 году окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова по специальности «Философия». Докторскую диссертацию защитил в 2002 году. Спустя восемь лет стал деканом философского факультета, а с 2014 года возглавил Институт философии СПбГУ. За свою жизнь он написал и опубликовал около сотни работ, совмещая эту работу с преподаванием. Дудник также занимал должности председателя Санкт-Петербургского философского общества и вице-президента Российского философского общества. Ему было 65 лет.