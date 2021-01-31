Больше всего улучшений петербуржцы придумали в Красногвардейском районе — он лидирует в проекте «Твой бюджет — 2021»

У петербуржцев есть ещё две недели для того, чтобы подать заявки в проект «Твой бюджет — 2021», сообщает 31 января пресс-служба городского комитета финансов.
Проект «Твой бюджет — 2021» начал собирать заявки по улучшению городской среды с 15 января, и к 31-му поступило около 690 идей. Сбор завершится 15 февраля. Пока больше всего предложений по улучшению Красногвардейского района (140), на втором и третьем месте Московский (126) и Кронштадтский районы (123).
В итоге участниками проекта станут шесть районов с наибольшим числом заявок. Не участвуют Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский районы, поскольку они были участниками проекта в прошлом году. Там в этом году будут воплощать инициативы-победители.
На этапе сбора можно предлагать любые инициативы, автор должен иметь гражданство РФ, петербургская регистрация не обязательна. Чтобы идеи превратились в проекты, их авторы должны попасть в бюджетную комиссию района, проработать свою инициативу и пройти экспертизу. Проекты-победители выберут горожане — участники проекта в июне 2020 года.
Благодаря участникам проекта «Твой бюджет — 2021» в Петербурге появились, в частности, центр по борьбе с инсультом, пункт обогрева и душевая для бездомных, скейт-парк и памп-трек, велодорожки и велопарковки, инклюзивные игровые площадки, новая городская навигация.