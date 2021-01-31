Больше всего улучшений петербуржцы придумали в Красногвардейском районе — он лидирует в проекте «Твой бюджет — 2021»

У петербуржцев есть ещё две недели для того, чтобы подать заявки в проект «Твой бюджет — 2021», сообщает 31 января пресс-служба городского комитета финансов.

Проект «Твой бюджет — 2021» начал собирать заявки по улучшению городской среды с 15 января, и к 31-му поступило около 690 идей. Сбор завершится 15 февраля. Пока больше всего предложений по улучшению Красногвардейского района (140), на втором и третьем месте Московский (126) и Кронштадтский районы (123).

В итоге участниками проекта станут шесть районов с наибольшим числом заявок. Не участвуют Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский районы, поскольку они были участниками проекта в прошлом году. Там в этом году будут воплощать инициативы-победители.