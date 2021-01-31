Пассажирам автобуса в Невском районе Петербурга в воскресенье пришлось прервать путь из-за дыма.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», 31 января в 11:20 на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Джона Рида произошло задымление у колеса автобуса 12-го маршрута. Пассажиры были высажены. В ожидании пожарных водитель предпринимал меры по ликвидации задымления, ему помогали прохожие, за что предприятие благодарит их.
«Ничего интересного. Подымило чутка из-под колёсной арки. Пахло жареными колодками. Заклинило, скорее всего, на ходу», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Окончательно задымление устранили пожарные, отметили в «Пассажиравтотрансе». Возгорания не случилось. Никто не пострадал.