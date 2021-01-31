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На Пятилеток задымился автобус. «Пассажиравтотранс» говорит спасибо очевидцам, помогавшим водителю

Пассажирам автобуса в Невском районе Петербурга в воскресенье пришлось прервать путь из-за дыма.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», 31 января в 11:20 на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Джона Рида произошло задымление у колеса автобуса 12-го маршрута. Пассажиры были высажены. В ожидании пожарных водитель предпринимал меры по ликвидации задымления, ему помогали прохожие, за что предприятие благодарит их.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

«Ничего интересного. Подымило чутка из-под колёсной арки. Пахло жареными колодками. Заклинило, скорее всего, на ходу», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Окончательно задымление устранили пожарные, отметили в «Пассажиравтотрансе». Возгорания не случилось. Никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

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