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Главком украинской армии и его коллеги подали в суд на Минобороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на Министерство обороны страны.

Как передаёт 31 января РИА Новости со ссылкой на издание «Українськi Новини», они требуют отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные, предположительно, по результатам служебной проверки сентябрьского крушения самолета Ан-26 (эта авиакатастрофа унесла 26 жизней).

27 ноября 2020 года глава Минобороны Украины Андрей Таран, объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку, Хомчаку вынесли дисциплинарное взыскание.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность; ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, или ненадлежащие техническое обслуживание и подготовка самолета к полету.

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