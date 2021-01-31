Виновнику утренней аварии на Юго-Западе Петербурга помешал точно не снег, хотя синоптики и предупреждают о гололедице.
Hyundai Solaris врезался в забор 31 января на пересечении улицы Маршала Захарова и проспекта Героев. Очевидцем аварии стал подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» по имени Олег. Его, к счастью, не задело, и вообще никто не пострадал.
«Стою, значит, чищу от снега свой автомобиль, а тут данный Solaris мимо проносится около 80 км/ч. Без попытки затормозить прямиком в ограждение въехал. От удара блоки сдвинулись, и припаркованные с той стороны пострадали», — рассказывает Олег. Затем, по его словам, вышла пассажирка и стала помогать водителю выбраться из машины. Молодой человек, сидевший за рулём, выглядел «не совсем трезво» и вообще странно: «в каком-то пиджаке на голое тело».
«Далее пара скрылась в неизвестном направлении», — резюмирует очевидец. Машина же так и осталась на месте ДТП.