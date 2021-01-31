Сотрудники полиции задержали предполагаемых обидчиков 92-летней жительницы Петергофа. У одного из них за плечами жизнь на полуострове, у другого — криминальное прошлое.



Как сообщает ГУ МВД России по городу и области 31 января, в середине прошлой недели в квартире старушки на Гостилицком шоссе раздался телефонный звонок. Мужской голос на другом конце трубки заявил, что в ближайшее время к ней придут сотрудники одного из государственных предприятий для проверки водоснабжения. Спустя несколько часов действительно пришли двое мужчин. Они уговорили пенсионерку установить в ванную комнату прибор, сигнализирующий о протечке воды за сумму, эквивалентную средней пенсии, тогда как его настоящая стоимость составляла примерно полторы тысячи рублей.