Конгрессмен в США заразился COVID-19 после двух прививок от Pfizer

Член Конгресса от штата Массачусетс Стивен Линч, будучи вакцинированным препаратом Pfizer/BioNTech, получил положительный результат теста на коронавирус.
Как передаёт 31 января РИА Новости со ссылкой на The Washington Post, Линч получил вторую дозу вакцины ещё до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января, перед церемонией у него был отрицательный тест. Однако в начале недели у одного из сотрудников его офиса выявили COVID-19, после чего Линч тоже сдал тест, и результат оказался положительным. При этом симптомов ковида у политика не наблюдается, самочувствие у него хорошее. В течение недели Линч будет находиться на карантине и работать удаленно.
Конгрессмен следовал всем рекомендациям медиков и продолжает это делать после прививки, отмечается в публикации.
В США одобрены две вакцины против коронавируса: от Pfizer и Moderna. Президент Байден заявил, что к лету планируется закупить еще 200 миллионов доз — по 100 от Pfizer и от Moderna. Общее число поставок хотят повысить с 400 миллионов до 600 миллионов доз. По словам медиков, после второй прививки от Pfizer требуется неделя для достижения 95-процентной эффективности, а для препарата от Moderna — две недели для достижения 94-процентной.
Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 26 миллионов, скончались более 438 тысяч человек.