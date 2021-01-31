Последний день января погодных сюрпризов не принесёт. Стабильность нам обеспечивает заполняющийся циклон. Пока ещё на улице не очень холодно, но уже в начале следующей недели можно будет говорить о лёгком морозе.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 января в Петербурге ожидается небольшой снег, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась местами до минус 5 градусов, днём же составит минус 2–4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Северная столица продолжает ощущать влияние заполняющегося циклона, который сохраняет в регионе облачную погоду, объясняет ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.
В первые дни февраля, по прогнозу СЗ УГМС, тоже ожидается небольшой снег, при этом температура будет на 1–2 градуса в сутки. Так, уже в ночь на вторник может быть минус 8.