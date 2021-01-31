FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Циклон гарантирует Петербургу погодную стабильность и плавно «закручивает гайки» мороза

Последний день января погодных сюрпризов не принесёт. Стабильность нам обеспечивает заполняющийся циклон. Пока ещё на улице не очень холодно, но уже в начале следующей недели можно будет говорить о лёгком морозе.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 января в Петербурге ожидается небольшой снег, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась местами до минус 5 градусов, днём же составит минус 2–4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Северная столица продолжает ощущать влияние заполняющегося циклона, который сохраняет в регионе облачную погоду, объясняет ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

В первые дни февраля, по прогнозу СЗ УГМС, тоже ожидается небольшой снег, при этом температура будет на 1–2 градуса в сутки. Так, уже в ночь на вторник может быть минус 8.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Платон Платонович
"при этом температура будет на 1-2 градуса в сутки" это как "Я приехал, отснял, не вникая... Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может... "
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний