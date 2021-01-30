«Охотники за вакцинами» появились в США, их оружие — время и складной стул

Прививочный ажиотаж наблюдается в США: там появились так называемые «охотники за вакцинами».

Это люди, которые очень хотят сделать прививку от коронавируса, сообщают 30 января «Вести». Они занимают очереди в медпункты, надеясь, что кто-то из заранее записавшихся не придёт и окажется свободная доза.

В таких очередях могут стоять часами. Самые настойчивые «охотники за вакцинами» запасаются складными стульями, тёплой одеждой и даже спальными мешками.