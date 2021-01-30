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По Петербургу гуляют поддельные купюры. Владелец одной из них пообещал рассказать о её происхождении, когда протрезвеет

Петербуржцы пять раз за минувшие сутки пытались расплатиться поддельными пятитысячными купюрами. Они всплыли в разных районах города, но объяснить их происхождения смогла только одна обладательница бумажных фальшивок, указав на своего экс-супруга. Последний взял паузу.

Как стало известно «Фонтанке» 30 января, накануне в полицию обратилась менеджер банковского отделения, расположенного на проспекте Авиаконструкторов. По её словам, около полудня к ней подошла клиентка и попросила обменять пять тысяч рублей, пояснив, что не смогла сделать это через банкомат. Проверив купюру, специалист организации пришла к выводу, что она поддельная.

Владелица фальшивки — 41-летняя парикмахер — пояснила, что получила её от бывшего супруга в качестве выплаты по алиментам, общий размер которой составлял сто тысяч рублей. Полицейские вызвали её экс-мужа на беседу, но он не смог удовлетворить их просьбу, так как был сильно пьян. Несмотря на это, разговора ему уже не избежать.

Спустя несколько часов расплатиться поддельной пятитысячной купюрой попытались посетитель энергетической компании на проспекте Энгельса и покупатель продуктового гипермаркета на Петергофском шоссе. В обоих случаях неладное заподозрили кассиры, которые позвонили в полицию. Одновременно с этим ещё одна фальшивка того же номинала была выявлена на автозаправке на Выборгском шоссе.

Вечером сообщение о подозрительных пяти тысячах рублей вновь пришло в полицию из банковского отделения, но на этот раз с проспекта Энгельса. Купюры предъявил клиент, который не смог объяснить их происхождение.

Вызывающие сомнение в подлинности наличные были изъяты и направлены на экспертизу. Проводится проверка.

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Комментарии (7)

265044202
В сбербанке любят выдавать пенсию бумажками банка приколов. Будьте осторожны.
265045588
чё-та ЦБ булки расслабил - вместо того, чтобы вводить более защищённые новые деньги, а старые потихоньку ликвидировать, они сидят и в "носу ковыряют".... даже США сменило свои зелёные баксы на синие, чтобы укрепить национальное достояние, а Россия чем хуже?! я хочу получать из банкомата оригинальные деньги, а не "купюры банка приколов".
260652921
Во во, с каких купюр дают сдачу 5 ками?))
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