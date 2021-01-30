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СКА разгромил московский «Спартак»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака», который прошел в субботу, 30 января, в столице. Петербуржцы выиграли со счётом 5:0.

Голы забили Лукас Бенгтссон (10-я минута), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42) и Антон Бурдасов (51).

Матч на ноль отыграл вратарь СКА Александр Самсонов.

Армейцы с Невы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч СКА проведёт 1 февраля в Москве против «Динамо».

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
вообще-то это был выездной матч... и статистика и названия команд должны быть противоположными...
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