Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение данных россиян

Роскомнадзор обратился к мессенджеру Telegram с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Как сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 30 января, с соответствующей жалобой обратились граждане.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.