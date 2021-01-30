Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение данных россиян

Роскомнадзор обратился к мессенджеру Telegram с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Как сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 30 января, с соответствующей жалобой обратились граждане.
«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — заявили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону Российской Федерации «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.
«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — добавили в Роскомнадзоре.
После несогласованных акций 23 января в некоторых телеграм-каналах были опубликованы данные сотрудников правоохранительных органов.