Сумма инкриминируемых Навальному растрат может возрасти из-за криптовалют

Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК, признанного иноагентом, и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза — с 356 млн до почти 587 млн рублей, сообщает 30 января RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги, говорит источник. Размер пожертвований в фонды, фигурирующие в деле, в 2016–2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.