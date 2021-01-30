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Сумма инкриминируемых Навальному растрат может возрасти из-за криптовалют

Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК, признанного иноагентом, и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза — с 356 млн до почти 587 млн рублей, сообщает 30 января RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги, говорит источник. Размер пожертвований в фонды, фигурирующие в деле, в 2016–2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.

Уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов (восемь человек «из близкого окружения Навального») могли вывести не 356 миллионов, а почти 587 миллионов рублей, отметил источник издания.

Иностранное пожертвование от испанца Роберто Фабио Монда Карнедаса стало основанием для включения в список иностранных агентов ФБК Алексея Навального. Сам фонд настаивал, что получает только российское финансирование, однако суд признал законным внесение в реестр.

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Комментарии (12)

Piter Russo
Я еще мог бы понять если бы подали на навального в суд за клевету после его кина. Но растрата пожертвований это какая-то глупость. Даже если он спустил все на интимый гель новичек, лечение за границей, поездки,отели и кино, расследование хакеров, покупку баз данных - это их дело. Фонд не государственный, пожетвования частные. Или все же пожетвования от гос.структур были??
Igor_VS
А чего они как-то втихую. Дайте видео. Мы прокомментируем.
Bobr Dobr
Навральный- ВОР!!!
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