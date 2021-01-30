Сумма инкриминируемых Навальному растрат может возрасти из-за криптовалют

Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК, признанного иноагентом, и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза — с 356 млн до почти 587 млн рублей, сообщает 30 января RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги, говорит источник. Размер пожертвований в фонды, фигурирующие в деле, в 2016–2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.
Уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов (восемь человек «из близкого окружения Навального») могли вывести не 356 миллионов, а почти 587 миллионов рублей, отметил источник издания.