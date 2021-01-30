FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Памятник конструктивизма отдадут молодым семьям. В Кондратьевском жилмассиве начинается капремонт

Корпуса Кондратьевского жилмассива — характерный образец конструктивизма — реконструируют по городской программе «Молодежи — доступное жилье». Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе инспекции по району 30 января.

Фото: wikimedia.com/Monoklon/CC BY-SA 3.0

«Мы приступили к очень важной работе — реконструкции старых кварталов. В этом квартале 1930-х годов когда-то жили рабочие расположенных по соседству заводов. Сейчас он в удручающем состоянии. После реконструкции Кондратьевский жилмассив получит совершенно новую жизнь», — сказал Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в квартирах для молодых семей будет проведена перепланировка. Жилье будет предоставляться с полной чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами. У каждого жилого корпуса будет свой индивидуальный тепловой пункт, сети теплоснабжения и водоснабжения подключат по новым магистралям. Также будет проведено комплексное благоустройство всей территории квартала: появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, модернизируют освещение.

Один из корпусов — № 7 — не попал в адресный перечень программы. Еще в двух неаварийных корпусах — №6 и №12 — сейчас проживают люди. Здание корпуса № 13, где в советское время размещались ясли и детский сад, сейчас в аварийном состоянии.

После осмотра территории жилмассива Беглов дал указание включить в программу корпус № 7, а также отремонтировать фасады корпусов 6 и 12. Здание бывшего детского сада будет реконструировано. В нем глава города поручил разместить новый детский сад на 220 мест с бассейном. Первую очередь после реконструкции планируется ввести в строй в 2022 году.

Кондратьевский жилмассив был построен в 1928–1931 гг. для рабочих Выборгской стороны. Конструктивисты впервые начали планировать жилую застройку кварталами, учитывая все нужды советского человека. Для жителей были открыты прачечная, библиотека, ясли, детский сад, клуб, универмаг. Правда, в соответствии с идеологией равенства и внедрением нового быта, пролетариат лишили просторных кухонь — рабочие должны были питаться в столовых. Мыться приходилось в банях — ванные в домах тоже не запроектировали, в том числе из-за дефицита сантехники. В 2014-м весь квартал признали памятником.

Фото: wikimedia.com/Monoklon/CC BY-SA 3.0

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

261843871
"Сороковые корпуса" называется этот квартал, с коммунистических времен. А, что ремонт будет там, это несомненно - Достижение страны ! Тем более детский садик отремонтируют !
Квакин
Вы не поверите, но ИТП (индивидуальный тепловой пункт) по любому должен быть в каждом отдельном здании...
local_
Изначально назывался "Жилмассив у Пяти углов".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний