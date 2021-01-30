Памятник конструктивизма отдадут молодым семьям. В Кондратьевском жилмассиве начинается капремонт

Корпуса Кондратьевского жилмассива — характерный образец конструктивизма — реконструируют по городской программе «Молодежи — доступное жилье». Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе инспекции по району 30 января.

«Мы приступили к очень важной работе — реконструкции старых кварталов. В этом квартале 1930-х годов когда-то жили рабочие расположенных по соседству заводов. Сейчас он в удручающем состоянии. После реконструкции Кондратьевский жилмассив получит совершенно новую жизнь», — сказал Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в квартирах для молодых семей будет проведена перепланировка. Жилье будет предоставляться с полной чистовой отделкой, сантехникой и электрическими плитами. У каждого жилого корпуса будет свой индивидуальный тепловой пункт, сети теплоснабжения и водоснабжения подключат по новым магистралям. Также будет проведено комплексное благоустройство всей территории квартала: появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, модернизируют освещение.

Один из корпусов — № 7 — не попал в адресный перечень программы. Еще в двух неаварийных корпусах — №6 и №12 — сейчас проживают люди. Здание корпуса № 13, где в советское время размещались ясли и детский сад, сейчас в аварийном состоянии.

После осмотра территории жилмассива Беглов дал указание включить в программу корпус № 7, а также отремонтировать фасады корпусов 6 и 12. Здание бывшего детского сада будет реконструировано. В нем глава города поручил разместить новый детский сад на 220 мест с бассейном. Первую очередь после реконструкции планируется ввести в строй в 2022 году.