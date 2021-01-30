FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Умерли шотландская поп-певица Sophie и гитарист британской группы The Animals Валентайн

Два известных европейских музыканта ушли из жизни.

Шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie скончалась в возрасте 34 лет, передаёт ТАСС. Sophie сотрудничала с разными артистами, в том числе с Мадонной, рэпером Винсом Стейплсом, британской певицей Charli XCX. Единственный студийный альбом исполнительницы «Oil of Every Pearl's Un-Insides» был представлен в 2018 году и номинировался на Grammy как «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Кроме того, сегодня стало известно о смерти британского музыканта Хилтона Валентайна — гитариста оригинального состава рок-группы The Animals. Как сообщало РИА Новости, он скончался в возрасте 77 лет.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хилтона Валентайна в связи с тем, что сегодня утром в возрасте 77 лет он ушел из жизни. Один из основателей и гитарист оригинального состава The Animals, Валентайн был гитаристом-новатором, повлиявшим на звучание рок-н-ролла нескольких последующих десятилетий», — отметила в Twitter звукозаписывающая компания ABKCO Music & Records.

Валентайн присоединился к группе, впоследствии получившей название The Animals, в начале 1960-х годов. Известность коллективу принесли такие хиты, как «The House of the Rising Sun», «Good Times», «Don't Let Me Be Misunderstood», «Bring It On Home to Me», «It's My Life», «We Gotta Get Out Of This Place» и другие. Просуществовав несколько лет, в 1966 году группа распалась из-за несовпадений музыкальных предпочтений и внутренних разногласий. После распада группа несколько раз воссоединялась. Валентайн также участвовал в реюнионах, параллельно занимаясь сольной карьерой. В 1994-м музыкант, наряду с другими участниками The Animals, был включен в Зал славы рок-н-ролла.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Алексей Иванов
Эта та/тот Sophie, которая поучаствовала в микстейпе hi this is Flume?
Василий Марущак
Новость (с учётом того, что энималс распались раньше, чем родился этот гитарист)-топ
bluxer
некоторые ценят Animals выше битлз. И в первой половине 60х было, за что.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний