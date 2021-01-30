Умерли шотландская поп-певица Sophie и гитарист британской группы The Animals Валентайн

Два известных европейских музыканта ушли из жизни.

Шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie скончалась в возрасте 34 лет, передаёт ТАСС. Sophie сотрудничала с разными артистами, в том числе с Мадонной, рэпером Винсом Стейплсом, британской певицей Charli XCX. Единственный студийный альбом исполнительницы «Oil of Every Pearl's Un-Insides» был представлен в 2018 году и номинировался на Grammy как «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Кроме того, сегодня стало известно о смерти британского музыканта Хилтона Валентайна — гитариста оригинального состава рок-группы The Animals. Как сообщало РИА Новости, он скончался в возрасте 77 лет.