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Когда сообщение дошло до адресата. В Петербурге задержали двоих приятелей, оставлявших полицейским послания в метро

Письменные оскорбления на рисованных стикерах привели двоих приятелей в полицию Петербурга. Площадкой для высказывания они выбрали городскую подземку, а своё желание это сделать объяснили пагубным влиянием Интернета.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области 30 января, в начале этой недели в петербургскую полицию поступила информация, что на балюстраде эскалатора станции метро «Приморская» появились четыре наклейки с оскорбительными словами о представителях власти и правоохранительных органах.

Тех, кто мог их туда поместить, задержали накануне. Ими оказались 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений из деревни Старая, что во Всеволожском районе Ленобласти. Приятели занимаются тем, что делают ремонт в квартирах. В руки сотрудников полиции они попали, когда возвращались с работы.

«Выяснилось, что младший из них увлекается рисованием — именно он сделал порочащие достоинство представителей власти надписи. У него при себе также обнаружены и другие, ещё не использованные «по назначению», стикеры. При этом свои действия Кирилл объясняет якобы пагубным влиянием Интернета», — отметили в полицейском главке.

Находясь в отделе полиции, задержанные не скрывают улыбку. Однако повода для этого нет. Сейчас их проверяют на причастность к призывам к незаконным действиям. «По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности, в том числе уголовной», — добавили в региональном управлении МВД РФ.

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Комментарии (17)

на лице написано, Степана Скворцова скучает по ним!
Михаил Петров-Водкин
Сколько шороха навёл всего один фильм.
«Эта штука посильнее «Фауста» Гёте» (с)
Николай Невский
слушайте, может им вернуться уже к опыту полевой жандармерии германии? приклеили листовку-повесить на фонаре у метро с табличкой "партизанен" . взять заложников из числа несогласных и расстреливать после каждой демонстрации. не надо ничего придумывать, все давно опробовано еще 60 лет назад
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