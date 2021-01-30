Письменные оскорбления на рисованных стикерах привели двоих приятелей в полицию Петербурга. Площадкой для высказывания они выбрали городскую подземку, а своё желание это сделать объяснили пагубным влиянием Интернета.

Как сообщает ГУ МВД России по городу и области 30 января, в начале этой недели в петербургскую полицию поступила информация, что на балюстраде эскалатора станции метро «Приморская» появились четыре наклейки с оскорбительными словами о представителях власти и правоохранительных органах.



Тех, кто мог их туда поместить, задержали накануне. Ими оказались 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений из деревни Старая, что во Всеволожском районе Ленобласти. Приятели занимаются тем, что делают ремонт в квартирах. В руки сотрудников полиции они попали, когда возвращались с работы.

«Выяснилось, что младший из них увлекается рисованием — именно он сделал порочащие достоинство представителей власти надписи. У него при себе также обнаружены и другие, ещё не использованные «по назначению», стикеры. При этом свои действия Кирилл объясняет якобы пагубным влиянием Интернета», — отметили в полицейском главке.

