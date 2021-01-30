Нижегородец в Петербурге устроил гонки с полицией, «надул» и лишился «Мерседеса». Но не жалеет, ведь никого не сбил

Нижегородский водитель в Петербурге 2 километра гнал от ГИБДД, уверенный в своей правоте. Алкотестер показал, что он был уверен напрасно. Но и тут водитель не согласился.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 30 января около 3 часов ночи сотрудники ДПС ОСБ №2 заметили на Планерном виадуке «Мерседес» с нижегородскими номерами и дали ему сигнал остановиться. Водитель его проигнорировал и помчал дальше. Его остановили только примерно через 2 километра — на Планерной улице, у дома 19, корпус 4.
За рулём «Мерседеса» находился 28-летний мужчина из Нижнего Новгорода. Он сначала согласился освидетельствоваться и «надул» 0,706 мг/л, а потом решил, что не согласен с результатами, но и на медосвительствование не поедет. Также мужчина заявил, что не жалеет о произошедшем, ведь он никого не сбил, ДТП не совершил и абсолютно контролировал ситуацию.
Сотрудники ГИБДД оформили автомобилиста за неостановку по требованию полиции и отказ от медосвительствования. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет. «Мерседес» же эвакуировали на спецстоянку.