Нижегородец в Петербурге устроил гонки с полицией, «надул» и лишился «Мерседеса». Но не жалеет, ведь никого не сбил

Нижегородский водитель в Петербурге 2 километра гнал от ГИБДД, уверенный в своей правоте. Алкотестер показал, что он был уверен напрасно. Но и тут водитель не согласился.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 30 января около 3 часов ночи сотрудники ДПС ОСБ №2 заметили на Планерном виадуке «Мерседес» с нижегородскими номерами и дали ему сигнал остановиться. Водитель его проигнорировал и помчал дальше. Его остановили только примерно через 2 километра — на Планерной улице, у дома 19, корпус 4.