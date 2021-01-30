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Крупный пожар тушат в Москве в промзоне, где хранятся газовые баллоны. Эпицентр — топливозаправщик

В столичном районе Южное Тушино 30 января произошел крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в промзоне в Походном проезде, 26/1, загорелся топливозаправщик. Дополнительную опасность создают 40 газовых баллонов с пропаном, которые находятся рядом. С топливозаправщика огонь перекинулся на стоящее рядом авто с газовыми баллонами, предположительно пустыми, передавало РИА Новости.

МЧС России

МЧС России

Пожар тушили по третьему рангу сложности, огонь перекинулся на одноэтажную хозпостройку площадью около 100 квадратных метров. На место вылетел вертолет Ка-32 МАЦ.

К настоящему моменту, по данным СМИ, пожар локализован на площади 500 кв. м. Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, пострадавших нет.

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