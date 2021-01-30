В столичном районе Южное Тушино 30 января произошел крупный пожар.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в промзоне в Походном проезде, 26/1, загорелся топливозаправщик. Дополнительную опасность создают 40 газовых баллонов с пропаном, которые находятся рядом. С топливозаправщика огонь перекинулся на стоящее рядом авто с газовыми баллонами, предположительно пустыми, передавало РИА Новости.
МЧС России
Пожар тушили по третьему рангу сложности, огонь перекинулся на одноэтажную хозпостройку площадью около 100 квадратных метров. На место вылетел вертолет Ка-32 МАЦ.
Крупный пожар произошёл на северо-западе Москвы. На территории промышленного объекта взорвались газовые баллоны. Пожару присвоен третий ранг сложности.https://t.co/ELo21nw54S pic.twitter.com/egneHogVBH— #говоритмосква (@govoritmsk) January 30, 2021
К настоящему моменту, по данным СМИ, пожар локализован на площади 500 кв. м. Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, пострадавших нет.