В Петербурге расследуют серию угонов на 8 млн руб. В списке жертв — судостроитель, пилот, страховщик и помощник настоятеля собора

Четыре жителя разных районов Петербурга в течение суток стали жертвами автомобильных угонщиков. От владельцев машин в общей сложности «уехало» свыше 8 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 30 января, накануне в полицию обратился 47-летний старший строитель завода по изготовлению кораблей и ледоколов из Петербурга. Его «Хёндэ Санта Фе» стоимостью 2,2 млн рублей угнали от одного из домов на улице Кораблестроителей.

После этого с аналогичным заявлением пришёл 63-летний командир воздушного судна российской авиакомпании, у которого с улицы Пилотов пропал «КИА Соренто» за 1,9 млн рублей. Полицейским он рассказал, что оставил машину во дворе по указанному адресу на пару часов, отметив, что за лобовым стеклом находились пропуск в городской аэропорт и игрушка-самолёт.