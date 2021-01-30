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В Петербурге расследуют серию угонов на 8 млн руб. В списке жертв — судостроитель, пилот, страховщик и помощник настоятеля собора

Четыре жителя разных районов Петербурга в течение суток стали жертвами автомобильных угонщиков. От владельцев машин в общей сложности «уехало» свыше 8 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 30 января, накануне в полицию обратился 47-летний старший строитель завода по изготовлению кораблей и ледоколов из Петербурга. Его «Хёндэ Санта Фе» стоимостью 2,2 млн рублей угнали от одного из домов на улице Кораблестроителей.

После этого с аналогичным заявлением пришёл 63-летний командир воздушного судна российской авиакомпании, у которого с улицы Пилотов пропал «КИА Соренто» за 1,9 млн рублей. Полицейским он рассказал, что оставил машину во дворе по указанному адресу на пару часов, отметив, что за лобовым стеклом находились пропуск в городской аэропорт и игрушка-самолёт.

Кроме них жертвой угонщиков стал 38-летний менеджер страховой компании, лишившийся «Митсубиши Аутлендера» той же стоимости, который он оставлял на Гагаринской улице в Сестрорецке. О хищении «КИА Соренто» за 2,3 млн рублей сообщил 49-летний помощник настоятеля собора из Пушкина. Свою машину в последний раз он видел на улице Жукова в Кингисеппе.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Кража в особо крупном размере».

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Комментарии (6)

Иван Кадачигов
Потерпевшие старший строитель завода по изготовлению кораблей и ледоколов c улицы Кораблестроителей, командир воздушного судна российской авиакомпании с улицы Пилотов.
Интересно, на какой улице жил поп?
Похоже, угонщики еще те затейники. А давайте угонять у тех чья профессия созвучна названию улицы.
gencon
Извините, уг. розыск на митинге. Храните ваши тачки в день митингов только на стоянке
Кровокрас
это робин гуды. не нужно расследовать.
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