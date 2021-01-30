Туристический кешбэк хотят возобновить - на путешествия до 20 июня

Ростуризм предлагает включить в третий этап программы туристического кешбэка туры на период до 20 июня 2021 года.
Как сообщает 30 января ТАСС, соответствующее письмо направила участникам рынка начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. «Федеральным агентством по туризму начинается подготовка к третьему этапу программы. <…> Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года (на утверждении в правительстве Российской Федерации)», — отмечается в письме.
Турфирмам предложено в рамках акции разработать программы по нескольким тематикам, включая 23 февраля и 8 Марта.