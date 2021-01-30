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Прилепин, Миронов и Семигин станут сопредседателями новой партии «Справедливая Россия — за правду». Они надеются на сотрудничество с КПРФ

У новой партии «Справедливая Россия — за правду» будет три сопредседателя. Об этом сообщает 30 января РИА Новости со ссылкой на одного из них — писателя Захара Прилепина.

Помимо Прилепина в руководство войдут лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин и глава «Справедливой России» Сергей Миронов. При этом главенствующую роль будет играть Миронов. «Сергей Михайлович по праву старшинства, и все-таки он не так давно был главой Совета Федерации — третий человек в государстве, и, конечно, он имеет все основания, чтобы находиться в центре тройственного союза», — подчеркнул Прилепин.

Миронов, Прилепин и Семигин пойдут на выборы в Госдуму в 2021 году по федеральному списку от новой партии. Весной политическая сила планирует принять в состав другие «лево-патриотические» движения.

Кроме того, Прилепин не исключил сотрудничества с КПРФ. «Задачи одни и те же, идеологический базис один и тот же, и мы друг друга многие знаем. У меня очень хорошие отношения со многими коммунистами. Я думаю, что все хорошо, мы отладим сотрудничество. И антинародные законы не пройдут теперь», — добавил писатель.

Партия «За правду» была создана осенью 2019 года. Лидером ее стал писатель Захар Прилепин. По информации издания Meduza, проекту помогают структуры, связанные с Александром Бабаковым (ранее был спонсором партий «Родина» и «Справедливая Россия»), также в финансировании участвуют компании, связанные с Михаилом и Юрием Ковальчуками. Партия выступает за признание Донецкой народной и Луганской народной республик. Сторонники партии выступают против «антироссийской деятельности навальнистов».

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Комментарии (11)

виктор эммануил
В МХАТ им. Горького праздник.Сбагрили Прилипалова.
Rambovski
"Справедливая Россия" + "За правду" + "Патриоты России" ??? Получилась причудливая КОМБИНАЦИЯ ИЗ ТРЁХ ПАЛЬЦЕВ, в которой нет ни справедливости, ни правды, ни патриотизма. Эта карманная лояльная "оппозиция" будет ещё прикольнее, чем ЛДПР.
kоt-obormot
Все койки переставляют?
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