Прилепин, Миронов и Семигин станут сопредседателями новой партии «Справедливая Россия — за правду». Они надеются на сотрудничество с КПРФ

Помимо Прилепина в руководство войдут лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин и глава «Справедливой России» Сергей Миронов. При этом главенствующую роль будет играть Миронов. «Сергей Михайлович по праву старшинства, и все-таки он не так давно был главой Совета Федерации — третий человек в государстве, и, конечно, он имеет все основания, чтобы находиться в центре тройственного союза», — подчеркнул Прилепин.

У новой партии «Справедливая Россия — за правду» будет три сопредседателя. Об этом сообщает 30 января РИА Новости со ссылкой на одного из них — писателя Захара Прилепина.

Миронов, Прилепин и Семигин пойдут на выборы в Госдуму в 2021 году по федеральному списку от новой партии. Весной политическая сила планирует принять в состав другие «лево-патриотические» движения.

Кроме того, Прилепин не исключил сотрудничества с КПРФ. «Задачи одни и те же, идеологический базис один и тот же, и мы друг друга многие знаем. У меня очень хорошие отношения со многими коммунистами. Я думаю, что все хорошо, мы отладим сотрудничество. И антинародные законы не пройдут теперь», — добавил писатель.

Партия «За правду» была создана осенью 2019 года. Лидером ее стал писатель Захар Прилепин. По информации издания Meduza, проекту помогают структуры, связанные с Александром Бабаковым (ранее был спонсором партий «Родина» и «Справедливая Россия»), также в финансировании участвуют компании, связанные с Михаилом и Юрием Ковальчуками. Партия выступает за признание Донецкой народной и Луганской народной республик. Сторонники партии выступают против «антироссийской деятельности навальнистов».