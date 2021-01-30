FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Пилотов пассажирского самолёта при посадке в Москве кто-то ослепил зелёным лазером

Неизвестный ослепил лазером пилотов самолёта при посадке в столичном аэропорту Внуково.

Как передаёт ТАСС 30 января со ссылкой на источник в авиационных службах, накануне около 23 часов при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского лайнера, летевшего из Грозного в Москву, сообщили, что их ослепили зелёным лазером.

На посадке это не сказалось, с судном и пассажирами всё в порядке. Предположительно источник излучения находился в направлении Москвы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265040373
Это месть за Навального
Mimic
Какова вообще вероятность попасть точечным источником кому-то движущемуся со скоростью 100 м/с в глаз с расстояния в несколько километров?
kоt-obormot
Фамилия фулюгана не Гарин?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний