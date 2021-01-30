Пилотов пассажирского самолёта при посадке в Москве кто-то ослепил зелёным лазером

Неизвестный ослепил лазером пилотов самолёта при посадке в столичном аэропорту Внуково.

Как передаёт ТАСС 30 января со ссылкой на источник в авиационных службах, накануне около 23 часов при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского лайнера, летевшего из Грозного в Москву, сообщили, что их ослепили зелёным лазером.

На посадке это не сказалось, с судном и пассажирами всё в порядке. Предположительно источник излучения находился в направлении Москвы.