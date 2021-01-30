Во время и после ночного снегопада в Петербурге многим водителям оказалось сложно удерживать машины на дороге.

Так, на проспекте Большевиков, 51, автомобиль въехал в информационный щит АЗС 29 января около 22:30, а на Суздальском проспекте, 34, ночью другая легковушка — в шиномонтаж, сообщают очевидцы 30 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».