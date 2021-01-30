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Один водитель в Петербурге протаранил информационный щит АЗС, другой — шиномонтаж. А каршеринг — коллегу

Во время и после ночного снегопада в Петербурге многим водителям оказалось сложно удерживать машины на дороге.

Так, на проспекте Большевиков, 51, автомобиль въехал в информационный щит АЗС 29 января около 22:30, а на Суздальском проспекте, 34, ночью другая легковушка — в шиномонтаж, сообщают очевидцы 30 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ДТП на&nbsp;Большевиков
ДТП на Большевиков
ДТП на&nbsp;Большевиков
ДТП на Большевиков
ДТП на&nbsp;Большевиков
ДТП на Большевиков
ДТП на&nbsp;Суздальском
ДТП на Суздальском

В следующем случае точно не известно, стал ли причиной снег на дороге или что-то другое. «На повороте Воронцовского бульвара, [у дома] 2, два каршеринга догнали друг друга. Третий рядом», — пишут в «ДТП и ЧП» о вечерней аварии в Мурино.

Фото:
.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото:
.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото:
.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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