Шанс для Лёши — протонная терапия. Подростку из маленького посёлка нужна помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лёша Жирнов, 14 лет.

Экстраабдоминальный десмоидный фиброматоз — опухоль мягких тканей.

Спасёт протонная терапия. Стоимость — 2 790 850 рублей.



«Уже четыре года мой сын борется с болезнью. Пока безуспешно, но мы не сдаёмся.

В десять лет у Лёши обнаружили опухоль на левой ягодице. Онкологи объяснили, что это новообразование хоть и считается доброкачественным, однако ведёт себя крайне агрессивно и часто вызывает рецидивы. Так и произошло. Алёша перенёс четыре операции в Москве по удалению образования, но проходило немного времени, и опухоль снова разрасталась до жизнеугрожающих размеров.



Сын в течение двух лет проходил курсы химиотерапии, но и они не помогали. Недавно мы узнали, что у Лёши вновь появилась опухоль, и не одна, а сразу четыре — на бедре и пояснице. Московские врачи сказали, что спасти сына может только лучевая терапия на протонном ускорителе. Протоны точечно воздействуют на опухоль, не повреждая при этом здоровые ткани. Опасные клетки погибнут, и рецидива больше не будет.

В Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург) готовы помочь. Лечение будет платным, поскольку фиброматоз не лечат по квотам в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. Для нашей семьи сумма неподъемная. Муж работает в котельной, зарплаты в нашем поселке небольшие. Прошу, помогите! Без лечения опухоль будет быстро разрастаться и может повредить костные ткани, сосуды, внутренние органы ребёнка. Тогда Лёшу будет уже не спасти». Анна Жирнова, Нижегородская область.

Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):



«У Лёши десмоидный фиброматоз. Опухоли условно доброкачественные, но продолжают расти. Учитывая их тип и расположение, а также с целью снижения рисков местного рецидива, лучевого повреждения здоровых тканей и рисков развития вторичных опухолей, рекомендовано проведение протонной лучевой терапии. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка».

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