Власти Вануату задержали экипаж российской яхты и посадили на карантин

Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали российскую яхту, а также две китайские рыбацкие лодки.

Как передаёт 30 января РИА Новости со ссылкой на «Франс Пресс», по предварительным данным полиции, сначала были задержаны китайцы: 19 января патруль заподозрил их в нелегальной ловле рыбы. Затем во время переправки судов в Порт-Вилу береговая охрана у города Луганвиль заметила российскую яхту. На борту оказались трое граждан РФ, они задержаны.

«Три российских гражданина, предположительно из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату, а поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются», — сообщает российская дипмиссия в Австралии.