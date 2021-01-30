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Власти Вануату задержали экипаж российской яхты и посадили на карантин

Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали российскую яхту, а также две китайские рыбацкие лодки.

Как передаёт 30 января РИА Новости со ссылкой на «Франс Пресс», по предварительным данным полиции, сначала были задержаны китайцы: 19 января патруль заподозрил их в нелегальной ловле рыбы. Затем во время переправки судов в Порт-Вилу береговая охрана у города Луганвиль заметила российскую яхту. На борту оказались трое граждан РФ, они задержаны.

«Три российских гражданина, предположительно из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату, а поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются», — сообщает российская дипмиссия в Австралии.

Посольство оказывает им консульскую помощь. В частности, с властями острова обсуждают, «как сделать так, чтобы их отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут».

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Любое упоминание Вануату для россиян означает только одно: романтическое прощание с некоторым количеством не лишних здесь долларов.
Sibir_5e4d67bbb7aea
странно что Ф. Гондурас не беспокоит...
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