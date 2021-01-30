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Облачно-снежная зима в Петербурге набирает обороты: над нами ленивый циклон

В Санкт-Петербурге сегодня не слишком холодно, но уже устойчивый минус, небольшой снег и очень низкое давление.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 января в городе возможен небольшой, местами умеренный снег, ветер тоже умеренный. Температура воздуха в течение суток 0 — минус 2 градуса. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Метеорологические условия формирует центральная часть малоподвижного и постепенно заполняющегося циклона — это он обеспечивает облачную погоду, объясняет в Facebook ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление при таком циклоне будет меняться мало и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В ближайшие пару дней температура будет понемногу понижаться и каждый день — небольшой снег.

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