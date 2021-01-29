Парламент Португалии одобрил в окончательном чтении законопроект о легализации эвтаназии. Страна станет седьмой в мире, где разрешат эту процедуру

Парламент Португалии одобрил в окончательном чтении законопроект о легализации эвтаназии. Об этом 29 января сообщает Reuters. За законопроект проголосовали 136 депутатов, 78 высказались против и четверо воздержались.

Закон разрешает эвтаназию людям старше 18 лет, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и невыносимой боли. Разрешение распространяется только на граждан Португалии и тех, кто законно живет в стране.



После одобрения парламентом документ поступит на подпись президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Он может наложить вето на закон, но ранее обещал уважать волю парламента.

