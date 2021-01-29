Парламент Португалии одобрил в окончательном чтении законопроект о легализации эвтаназии. Страна станет седьмой в мире, где разрешат эту процедуру

Парламент Португалии одобрил в окончательном чтении законопроект о легализации эвтаназии. Об этом 29 января сообщает Reuters. За законопроект проголосовали 136 депутатов, 78 высказались против и четверо воздержались.
Закон разрешает эвтаназию людям старше 18 лет, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и невыносимой боли. Разрешение распространяется только на граждан Португалии и тех, кто законно живет в стране.
После одобрения парламентом документ поступит на подпись президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Он может наложить вето на закон, но ранее обещал уважать волю парламента.
Если президент подпишет закон, Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой в мире, где официально разрешена эвтаназия.