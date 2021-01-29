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Под Самарой грузовик влетел в рейсовый автобус. Погибли 10 человек

Десять человек погибли, ещё четырнадцать пострадали в аварии с микроавтобусом под Самарой. Об этом 29 января сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

«Сегодня в вечернее время на 878-м км трассы М-5 произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался в город Сызрань, с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении.

Изначально информация о погибших разнилась. В полиции говорили, что погибли шестеро, в МЧС — пятеро.

По данным спасателей, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.

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