Десять человек погибли, ещё четырнадцать пострадали в аварии с микроавтобусом под Самарой. Об этом 29 января сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Под Самарой случилось жёсткое ДТП — автобус столкнулся с грузовиком. Погибли десять человек. Ещё больше дюжины доставили в больницу pic.twitter.com/1SQKRsaXQ5— NEWS.ru (@nws_ru) January 29, 2021
«Сегодня в вечернее время на 878-м км трассы М-5 произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался в город Сызрань, с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении.
Изначально информация о погибших разнилась. В полиции говорили, что погибли шестеро, в МЧС — пятеро.
По данным спасателей, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.