Экс-чемпиону мира Рою Джонсу-младшему готовят место в Федерации бокса России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший может получить должность в Федерации бокса России. Как пишет ТАСС в пятницу, 29 января, со ссылкой на генерального секретаря организации Кирилла Щекутьева, с конкретной вакансией определятся в ближайшее время.



«Рой планирует в ближайшее время приехать в Россию. Мы с ним встретимся и обязательно это обсудим. Нам тоже хочется видеть, чтобы он в каком-либо статусе был в Федерации бокса России. Он большой патриот нашей страны, очень многое сделал для популяризации бокса. Мы готовы вместе с ним заниматься данным направлением», — добавил Щекутьев.

