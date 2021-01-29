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Экс-чемпиону мира Рою Джонсу-младшему готовят место в Федерации бокса России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший может получить должность в Федерации бокса России. Как пишет ТАСС в пятницу, 29 января, со ссылкой на генерального секретаря организации Кирилла Щекутьева, с конкретной вакансией определятся в ближайшее время.

«Рой планирует в ближайшее время приехать в Россию. Мы с ним встретимся и обязательно это обсудим. Нам тоже хочется видеть, чтобы он в каком-либо статусе был в Федерации бокса России. Он большой патриот нашей страны, очень многое сделал для популяризации бокса. Мы готовы вместе с ним заниматься данным направлением», — добавил Щекутьев.

Кирилл Щекутьев был единогласно избран генеральным секретарем организации в пятницу, на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России. Он сменил на этом посту Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

В ноябре Джонс провел первый бой за долгое время. Соперником стал легендарный Майк Тайсон. Судьи признали ничью, а возможно, будущий сотрудник Федерации бокса России, получил за поединок минимум 3 млн долларов. Впрочем, Тайсон заработал гораздо больше.

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