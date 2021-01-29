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Работник Мариинки стал фигурантом уголовного дела, пытаясь отбить безмасочника у полиции в супермаркете

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Монтировщик из Мариинского театра стал фигурантом уголовного дела после похода в «Перекрёсток» на Садовой. В супермаркете он стал свидетелем задержания безмасочника и попытался отбить мужчину у полиции. В итоге органы заинтересовались им. Подробности инцидента 29 января сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«21 января во время обхода территории, участковый уполномоченный полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в магазине на Садовой улице за административное правонарушение пытался задержать посетителя. Посетитель начал убегать от полицейского, а при задержании нарушителя уже на улице, другой посетитель начал заступаться за задержанного, инициировал конфликт с правоохранителем и начал оскорблять его нецензурной бранью», — пересказали начало истории в главке полиции.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Агрессор, так назвали в полиции 32-летнего Роберта, приехавшего из Северной Осетии, в ходе конфликта угрожал применить насилие, а потом и вовсе толкнул сотрудника в форме. В пятницу ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело по статьям об оскорблении и применении насилия к представителю власти. Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу, несмотря на то, что он извинился и признал свою неправоту.

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (12)

nuga
Безмасочник на свободе,а активист из Осетии под стражей. Зачем было лезть,дело административное,безмасочник сам бы справился с оформлением на него протокола и заплатил бы штраф. Глупость Роберта. аналогична броску Юдиной под пинок с вопросом-за что? Сейчас не милиция советская,которая контактировала и отвечала на вопросы граждан, Народ ,по наивности ,лезет под горячую руку.
rastaman
К счастью, в СПб вижу все меньше дурачков в масках и все больше адекватных людей.
W Bons
маразм в стадии коронавирус
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