Монтировщик из Мариинского театра стал фигурантом уголовного дела после похода в «Перекрёсток» на Садовой. В супермаркете он стал свидетелем задержания безмасочника и попытался отбить мужчину у полиции. В итоге органы заинтересовались им. Подробности инцидента 29 января сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«21 января во время обхода территории, участковый уполномоченный полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в магазине на Садовой улице за административное правонарушение пытался задержать посетителя. Посетитель начал убегать от полицейского, а при задержании нарушителя уже на улице, другой посетитель начал заступаться за задержанного, инициировал конфликт с правоохранителем и начал оскорблять его нецензурной бранью», — пересказали начало истории в главке полиции.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Агрессор, так назвали в полиции 32-летнего Роберта, приехавшего из Северной Осетии, в ходе конфликта угрожал применить насилие, а потом и вовсе толкнул сотрудника в форме. В пятницу ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело по статьям об оскорблении и применении насилия к представителю власти. Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу, несмотря на то, что он извинился и признал свою неправоту.