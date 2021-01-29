Монтировщик из Мариинского театра стал фигурантом уголовного дела после похода в «Перекрёсток» на Садовой. В супермаркете он стал свидетелем задержания безмасочника и попытался отбить мужчину у полиции. В итоге органы заинтересовались им. Подробности инцидента 29 января сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«21 января во время обхода территории, участковый уполномоченный полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в магазине на Садовой улице за административное правонарушение пытался задержать посетителя. Посетитель начал убегать от полицейского, а при задержании нарушителя уже на улице, другой посетитель начал заступаться за задержанного, инициировал конфликт с правоохранителем и начал оскорблять его нецензурной бранью», — пересказали начало истории в главке полиции.