В петербургских школах могут появиться советы отцов. Чтобы укрепить семейные ценности

Советы отцов могут появиться в школах Петербурга. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного 29 января.
Накануне состоялось заседание Городского совета отцов, на котором говорили о профилактике суицидального поведения среди школьников. Также в ходе обсуждения был представлен опыт школы № 17 Невского района, где создан собственный школьный совет отцов.
«Опыт участники встречи назвали позитивным, в результате чего было принято решение обратиться к районным администрациям с предложением транслировать его и в других образовательных учреждениях Петербурга», — рассказали в Смольном.
Совет отцов создан как коллегиально-консультативный орган при комитете по образованию. В нём числится 37 пап. Цель организации — содействие в эффективной работе по укреплению института семьи и семейных ценностей, повышении ответственности отцов за воспитание детей, улучшение профилактической работы с семьями.