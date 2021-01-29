В петербургских школах могут появиться советы отцов. Чтобы укрепить семейные ценности

Советы отцов могут появиться в школах Петербурга. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного 29 января.



Накануне состоялось заседание Городского совета отцов, на котором говорили о профилактике суицидального поведения среди школьников. Также в ходе обсуждения был представлен опыт школы № 17 Невского района, где создан собственный школьный совет отцов.



«Опыт участники встречи назвали позитивным, в результате чего было принято решение обратиться к районным администрациям с предложением транслировать его и в других образовательных учреждениях Петербурга», — рассказали в Смольном.

