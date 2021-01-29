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В петербургских школах могут появиться советы отцов. Чтобы укрепить семейные ценности

Советы отцов могут появиться в школах Петербурга. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного 29 января.

Накануне состоялось заседание Городского совета отцов, на котором говорили о профилактике суицидального поведения среди школьников. Также в ходе обсуждения был представлен опыт школы № 17 Невского района, где создан собственный школьный совет отцов.

«Опыт участники встречи назвали позитивным, в результате чего было принято решение обратиться к районным администрациям с предложением транслировать его и в других образовательных учреждениях Петербурга», — рассказали в Смольном.

Совет отцов создан как коллегиально-консультативный орган при комитете по образованию. В нём числится 37 пап. Цель организации — содействие в эффективной работе по укреплению института семьи и семейных ценностей, повышении ответственности отцов за воспитание детей, улучшение профилактической работы с семьями.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Ильин Серёжа
Учитывая -- дамы, не обижайтесь -- что основной контингент родительских комитетов мамаши с свободным временем (и "нестыдными" окладами супругов)

иногда надо, чтобы мужики своим кругом собрались

и выдали партзадание своим жёнам-делегатам с жёстким условием адекватности, а не платной бабьей вымороченностью на почве безделия.
DimDimych
Хорошая инициатива. Недавно такой совет закончился пальбой и уголовными делами.
Mazzzz
Святых Отцов ?
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