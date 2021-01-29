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«Я расстроен». «Зенит» продал своего воспитаника Леона Мусаева

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леон Мусаев перешёл в казанский «Рубин». Об этом команда из Татарстана объявила в пятницу, 29 января.

22-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с «Рубином». «Зенит» имеет право первоначального выкупа.

«Появился вариант с «Рубином», и так как тут я получал достаточно мало игровой практики, решил, что это очень хороший вариант для продолжения моей карьеры. Просто эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. «Рубин» — хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось. Конечно же, я немного расстроен. Я очень стремился к этому — играть в главной команде, очень долго к этому шёл, тренировался, насколько это возможно, чтобы быть тут, находиться», — заявил Мусаев.

Добавим, что сумма трансфера оценивается в 500 тысяч долларов.

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