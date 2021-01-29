Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леон Мусаев перешёл в казанский «Рубин». Об этом команда из Татарстана объявила в пятницу, 29 января.
Леон Мусаев продолжит карьеру в Казани.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 29, 2021
Футбольные клубы «Зенит» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника. Детали: https://t.co/yf24lLlo0t
Удачи, Леон! pic.twitter.com/LBpsW4WozQ
22-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с «Рубином». «Зенит» имеет право первоначального выкупа.
Леон Мусаев: «Немного расстроен, покидая Петербург»— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 29, 2021
Съемочная группа «Зенит-ТВ» побеседовала с полузащитником накануне перехода в «Рубин». pic.twitter.com/zI9s6vAIoT
«Появился вариант с «Рубином», и так как тут я получал достаточно мало игровой практики, решил, что это очень хороший вариант для продолжения моей карьеры. Просто эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. «Рубин» — хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось. Конечно же, я немного расстроен. Я очень стремился к этому — играть в главной команде, очень долго к этому шёл, тренировался, насколько это возможно, чтобы быть тут, находиться», — заявил Мусаев.
Добавим, что сумма трансфера оценивается в 500 тысяч долларов.