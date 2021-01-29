Владельцы Dr.Martens заработали 1,3 млрд фунтов стерлингов на акциях в первый день торгов

Акционеры знаменитой британской марки обуви Dr.Martens в ходе IPO привлекли 1,3 млрд фунтов стерлингов. В первый день торгов акции выросли на четверть. Об этом 29 января сообщает Forbes со ссылкой на данные Лондонской биржи.



Британская инвестиционная компания Permira, которая является конечным мажоритарным владельцем Dr.Martens, выставила на торги 350 миллионов акций, или 35% от всех бумаг бренда. На Лондонской бирже обувного производителя оценили в 3,7 млрд фунтов стерлингов.



Компания разместила акции в пятницу по цене в 3,7 фунта стерлингов. По данным Лондонской биржи, в ходе первых торгов акции прибавляли до 25%. Их максимальная стоимость 29 января составила 4,67 фунта, а к 15:30 по московскому времени снизилась на 7%, до 4,36 фунта стерлингов.

