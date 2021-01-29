Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск по делу о краже средств на борьбу с коронавирусом. «Из Дубая она уже не вернулась»

По версии следствия, Солдатова вместе с директором казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктором Бабиковым и «иными лицами» «организовали подготовку документов и заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19».

Следственный комитет объявил в розыск бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. Как сообщается на сайте ведомства 29 января, ее подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий ( ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По подсчетам СК, ущерб региональному минздраву от этих действий составил более 105 млн рублей. Солдатова неоднократно уклонялась от явки в правоохранительные органы. Суд заочно арестовал ее, после чего Солдатову объявили в международный розыск.



Источник «Интерфакса» сообщил, что сразу после отставки в ноябре прошлого года экс-министр улетела на Мальдивы, а оттуда — в Дубай. «У нее там квартира площадью около 160 кв. м в собственности. Из Дубая она уже не вернулась. Она была проинформирована о возбуждении дела, и там остаётся с ноября», — подчеркнул собеседник информагентства.



Отметим, Ирина Солдатова возглавила омский минздрав в апреле 2020 года. 5 ноября губернатор Александр Бурков отправил её в отставку после инцидента со скорыми, которые несколько часов возили по городу двух пожилых пациентов с коронавирусом — их не принимала ни одна больница.

