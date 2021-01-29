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В «Магните» на Крыленко умер пожилой покупатель. Медики выясняют, от чего

Мужчина скончался между стеллажами с продуктами в сетевом супермаркете Невского района Петербурга. Пока медики выясняют причину, сотрудники правоохранительных органов ищут, кто он.

Как стало известно «Фонтанке» 29 января, накануне около половины девятого вечера экстренные службы вызвали в «Магнит» на улице Крыленко. Там упал один из покупателей — мужчина лет 70 на вид. К нему бросилась одна из сотрудниц, но признаков жизни уже не было.

Приехавшие медики констатировали смерть. Тело направлено судмедэкспертам. К пятнице у полиции ещё нет данных о личности умершего. Мужчина был одет в клетчатую рубашку, зелёные брюки и тёмно-синюю куртку, документов в карманах не нашлось.

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Комментарии (6)

nuga
Тромб оторвался,смерть мгновенная легкая,повезло,не мучился
Gilka
мда, вот так живешь, суетишься, все к чему-то стремишься... планы строишь. что будет через год, через месяц, через неделю, вечером. выйдешь в магазин, вкусненькое купить себе внукам. и все, нет тебя.
bluxer
Понятно же, что от ковида.
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