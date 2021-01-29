В «Магните» на Крыленко умер пожилой покупатель. Медики выясняют, от чего

Мужчина скончался между стеллажами с продуктами в сетевом супермаркете Невского района Петербурга. Пока медики выясняют причину, сотрудники правоохранительных органов ищут, кто он.



Как стало известно «Фонтанке» 29 января, накануне около половины девятого вечера экстренные службы вызвали в «Магнит» на улице Крыленко. Там упал один из покупателей — мужчина лет 70 на вид. К нему бросилась одна из сотрудниц, но признаков жизни уже не было.



Приехавшие медики констатировали смерть. Тело направлено судмедэкспертам. К пятнице у полиции ещё нет данных о личности умершего. Мужчина был одет в клетчатую рубашку, зелёные брюки и тёмно-синюю куртку, документов в карманах не нашлось.

