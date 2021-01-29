Северные регионы России лидируют по доле безналичных платежей. Она резко выросла в пандемию

В целом по России безналичный расчет занимает чуть больше половины от всего торгового оборота — 54%. По показателям лидируют северные регионы. Такие данные опубликовал СберИндекс в своем отчете 29 января.
В Ненецком АО доля безналичного объема торгового оборота за последний квартал 2020 года достигла 70%, а показатель за год составил 68,5%. Это абсолютный рекорд среди всех регионов за всю историю наблюдений.
За жителями Ненецкого АО в рейтинге Сбера следуют другие северяне — Республика Карелия, Мурманская область, Якутия, Республика Коми.
В лидерах находятся города северной части России: Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Санкт-Петербург и Ленинградская область находятся лишь на 10-м месте с 59,6%. Москва — только на 23-м, с 57,1%. Меньше всего безналичные расчеты в ходу в северокавказских республиках — менее 20% оборота в Дагестане, Чеченской Республике и Ингушетии.
Рекордный рост доли безналичных платежей связан с изменением потребительских предпочтений во время пандемии. Даже в традиционно «наличных» магазинах «у дома» россияне стали расплачиваться картами.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что объём безналичных операций по картам Сбербанка на кассах торгово-сервисных точек Петербурга вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.