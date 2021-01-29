Северные регионы России лидируют по доле безналичных платежей. Она резко выросла в пандемию

В целом по России безналичный расчет занимает чуть больше половины от всего торгового оборота — 54%. По показателям лидируют северные регионы. Такие данные опубликовал СберИндекс в своем отчете 29 января.



В Ненецком АО доля безналичного объема торгового оборота за последний квартал 2020 года достигла 70%, а показатель за год составил 68,5%. Это абсолютный рекорд среди всех регионов за всю историю наблюдений.



За жителями Ненецкого АО в рейтинге Сбера следуют другие северяне — Республика Карелия, Мурманская область, Якутия, Республика Коми.

