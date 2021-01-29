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Исполняющим обязанности главного тренера сборной России по хоккею на третий этап Евротура назначен Ларионов, проваливший в январе МЧМ

Штаб сборной России определил состав национальной команды на третий этап Евротура — Шведские игры, который пройдёт в Мальмё с 11 по 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе ФХР, руководить командой на этом турнире будет главный тренер молодёжной команды Игорь Ларионов.

Глава штаба — Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной — Игорь Ларионов, тренеры — Альберт Лещёв, Владимир Филатов, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке — Кевин Чапман.

Отметим, что официально главным тренером сборной России остаётся Валерий Брагин, который также является наставником СКА. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.

Напомним, что под руководством Игоря Ларионова молодёжная сборная России осталась без медалей на прошедшем чемпионате мира для хоккеистов до 20 лет.

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Комментарии (2)

VKuser189750944
А куда дели его шурина , Филиппа Алмазова ?
Ларионова - в главные тренеры СКА!
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