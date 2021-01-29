Петербуржец оборудовал в квартире нарколабораторию и сдавал «синтетику» под присмотром оперативников. Суд определил ему место в колонии

Суд в Петербурге приговорил к 13 годам колонии изготовителя запрещенного и наркосбытчика в одном лице. Его товар сразу попадал в нужные руки.



Как сообщает 29 января Объединенная пресс-служба судов Петербурга, приговор по нескольким наркотическим статьям услышал Андрей Бай. В августе 2019 года он снял неприметную квартиру на Варшавской, завез туда ацетон, кислоту, прекурсоры, респираторы и пробирки. Он «сварил» первую партию, весом меньше 10 граммов, и отвез ее знакомому. Тот товар купил и договорился о следующей поставке. Почти килограмм синтетики ушел за 150 тысяч рублей. Бай сделал еще около 4 килограммов вещества; кроме того, закупился растительным наркотиком.