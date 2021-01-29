FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
76.19р92.13р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербуржец оборудовал в квартире нарколабораторию и сдавал «синтетику» под присмотром оперативников. Суд определил ему место в колонии

Суд в Петербурге приговорил к 13 годам колонии изготовителя запрещенного и наркосбытчика в одном лице. Его товар сразу попадал в нужные руки.

Как сообщает 29 января Объединенная пресс-служба судов Петербурга, приговор по нескольким наркотическим статьям услышал Андрей Бай. В августе 2019 года он снял неприметную квартиру на Варшавской, завез туда ацетон, кислоту, прекурсоры, респираторы и пробирки. Он «сварил» первую партию, весом меньше 10 граммов, и отвез ее знакомому. Тот товар купил и договорился о следующей поставке. Почти килограмм синтетики ушел за 150 тысяч рублей. Бай сделал еще около 4 килограммов вещества; кроме того, закупился растительным наркотиком.

Вскоре его задержали, покупатель с первой встречи был участником оперативно-разыскных мероприятий.

Бай приговорен к 13 годам колонии. Он признал вину.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний