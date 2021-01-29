Два историка обсудят книгу воспоминаний Одоевцевой о литературном Петрограде 1910–1920-х годов

В прошлом году в «Редакции Елены Шубиной» вышел путеводитель по этим «захваленным и оклеветанным», по выражению Дмитрия Быкова, мемуарам. Книга-комментарий называется «Жизнь прошла. А молодость длится…», её написал Олег Лекманов, автор работ об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине и Венедикте Ерофееве.

Историки литературы Олег Лекманов и Валерий Шубинский в прямом эфире 13 февраля поговорят о книге воспоминаний Ирины Одоевцевой «На берегах Невы». (16+)

По словам самого Лекманова, «На берегах Невы» — это самые, может быть, известные и точно самые увлекательные мемуары о литературном Петрограде 1910–1920-х годов. В книге очень много «тёмных» мест, которые Лекманов пытается прояснить, подкрепляя тезисы фактами и документами. Кроме того, в путеводитель «Жизнь прошла. А молодость длится…» вошёл и сам текст мемуаров — полный и проверенный.

Лекманов вместе с ещё одним литературоведом и специалистом по Серебряному веку Валерием Шубинским обсудит как общие вопросы — каким образом работает память мемуариста, насколько можно доверять мемуарам, так и более частные — почему Ахматова не любила Одоевцеву, почему Николая Гумилёва считают участником антибольшевистского заговора и многое другое.



Встречу устраивает Музей Анны Ахматовой. Прямой эфир будет транслироваться на странице музея в «Фейсбуке». Начало 13 февраля в 16:00. Запись сохранится на сайте музея.



Елена Васильева

