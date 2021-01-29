Уволенного после дела Голунова наркополицейского приняли на должность председателя счётной палаты в Брянске

О назначении Девяткина накануне написало издание «Новости Брянска». О биографии нового председателя не сообщается, но заметку сопровождает фото бывшего наркополицейского. На сайте КСП региона к 29 января информации о назначении нет, однако Юрий Девяткин указан как председатель в графике приёма граждан и на странице с контактными данными.

Юрий Девяткин, ранее возглавлявший управление по контролю за оборотом наркотиков ГУВД Москвы, нашёл новую работу. Теперь он председатель контрольно-счётной палаты Брянской области.

Отмечается, что заседание парламентариев областной думы, где и назначили Девяткина, проходило в закрытом режиме.

Депутат Брянской областной думы от КПРФ Дмитрий Вершилов рассказал «Открытым Медиа», что голосование было тайным и большинство депутатов кандидатуру поддержали. Было лишь трое воздержавшихся. Для самого Вершилова появление Девяткина было неожиданностью. Предполагалось, что возглавит палату заместитель предыдущего председателя Ольга Павлова. Она осталась в той же должности.



«О прошлом Девяткина и его роли в деле Голунова никто из депутатов не вспоминал и не говорил, никто об этом даже ничего не знал. Может, верха и знали, но простые депутаты однозначно нет», — добавил депутат.

Генерал-майор МВД Девяткин был уволен летом 2019 года после сфабрикованного дела о хранении наркотиков в отношении журналиста Ивана Голунова. Кроме него были уволены начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков, бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, оперативники Роман Феофанов и Максим Уметбаев.

