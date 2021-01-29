Статистика коронавирусных смертей в России и Петербурге за сутки откатилась назад

Петербург не задержался на первом месте в статистике смертей от коронавируса и после дня в лидерах вернулся на вторую строчку. Цифры по России также ниже, чем были накануне.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 29 января, в Петербурге за последние сутки признали коронавирусными смерти 51 человека. Днём ранее в статистике было на 18 умерших больше.



На первом месте по ежедневному приросту Москва (+63 летальных исхода). Третья строчка по-прежнему за Московской областью, где скончались 39 человек. В Ленинградской области подтвердили 12 смертей, тогда как накануне их было девять. Всего по России за день зафиксировали 534 умерших от коронавируса.