Депутаты хотят сделать летние кафе круглогодичными. Смольный уже поддержал инициативу

Поправки в правила размещения нестационарных торговых объектов, которые изначально предложили депутаты, дадут возможность предприятиям общественного питания заключать договоры на размещение летних веранд до 31 декабря 2021 года. Причем таким правом хотят наделить как рестораны и кафе в помещениях, так и в нестационарных павильонах.

В Смольном поддержали круглогодичное размещение как меру поддержки бизнесу, пострадавшему от коронавирусных ограничений. Но предложили скорректировать формулировки. В частности, заключать договоры не на год, а на неопределенный срок или хотя бы на три года. Как пояснил заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов, таков срок окупаемости подобных террас для бизнеса. Однако комитет предложил разрешить круглогодичные веранды только стационарным ресторанам. «Террасы при нестационарных — просто увеличение площади», — пояснил он.

Депутаты разошлись во мнениях насчет инициативы. Так, Вера Сергеева выразила опасение, что круглогодичные веранды станут по сути постоянными пристройками и будут мешать горожанам. «Когда летом идешь в толпе и натыкаешься на летние кафе и надо выйти на проезжую часть, это разве Санкт-Петербург?» — спросила она. Депутат Александр Рассудов, напротив, поддержал идею. «Туристам нравится, которые привыкли гулять по Парижу, Риму, Флоренции», — отметил он. По его словам, в Европе круглогодичные террасы никакого противостояния не вызывают. А от злоупотреблений бизнеса горожан спасет необходимость согласовывать облик таких террас.