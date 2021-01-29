Депутаты хотят сделать летние кафе круглогодичными. Смольный уже поддержал инициативу

Законодательное собрание Петербурга хочет поменять правила размещения нестационарных торговых объектов, чтобы разрешить ресторанам сделать летние веранды круглогодичными. Такую инициативу внес на рассмотрение комитета по законодательству городского парламента его глава Денис Четырбок 29 января.
Поправки в правила размещения нестационарных торговых объектов, которые изначально предложили депутаты, дадут возможность предприятиям общественного питания заключать договоры на размещение летних веранд до 31 декабря 2021 года. Причем таким правом хотят наделить как рестораны и кафе в помещениях, так и в нестационарных павильонах.
В Смольном поддержали круглогодичное размещение как меру поддержки бизнесу, пострадавшему от коронавирусных ограничений. Но предложили скорректировать формулировки. В частности, заключать договоры не на год, а на неопределенный срок или хотя бы на три года. Как пояснил заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов, таков срок окупаемости подобных террас для бизнеса. Однако комитет предложил разрешить круглогодичные веранды только стационарным ресторанам. «Террасы при нестационарных — просто увеличение площади», — пояснил он.
Депутаты разошлись во мнениях насчет инициативы. Так, Вера Сергеева выразила опасение, что круглогодичные веранды станут по сути постоянными пристройками и будут мешать горожанам. «Когда летом идешь в толпе и натыкаешься на летние кафе и надо выйти на проезжую часть, это разве Санкт-Петербург?» — спросила она. Депутат Александр Рассудов, напротив, поддержал идею. «Туристам нравится, которые привыкли гулять по Парижу, Риму, Флоренции», — отметил он. По его словам, в Европе круглогодичные террасы никакого противостояния не вызывают. А от злоупотреблений бизнеса горожан спасет необходимость согласовывать облик таких террас.
В итоге комитет по законодательству создал для обсуждения законопроекта рабочую группу с участием трех парламентариев и двух чиновников Смольного. Обновленная версия должна появиться в течение недели.
Ранее Смольный разрешил на период новогодних праздников ставить упрощенные «зимние кафе» — по сути речь шла просто об уличной мебели, заключение договора на размещение НТО для этого не требовалось. Но инициатива не особо пользовалась спросом: сидеть на улице на морозе решились не многие. Полноценные веранды, по мнению предпринимателей, помогли бы защитить посетителей от холода, если установить там защиту от ветра и обогреватели.