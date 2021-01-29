Взрыв произошел в жилом доме в Австрии. Обрушилось несколько этажей

Несколько этажей дома обрушились в австрийской общине Лангенцерсдорф после взрыва в жилом доме утром 29 января.
«В многоквартирном доме в Лангенцерсдорфе произошел взрыв. Обрушилась крыша дома, сильно пострадали третий и четвертый этажи», — сообщает 29 января издание Heute.
Großalarm nach Wohnungsexplosion in Langenzersdorf: Großer Teil der oberen Stockwerke völlig zerstört https://t.co/PLYYTMthuT pic.twitter.com/zW7aucLpPf— Svejk Eiltmeldungen (@svejkaktuell) January 29, 2021
Верхняя часть дома в настоящее время полностью охвачена пожаром. Спасателям удалось спасти одного человека. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Государственное управление полиции Австрии полагает, что причиной стал взрыв газа.