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Взрыв произошел в жилом доме в Австрии. Обрушилось несколько этажей

Несколько этажей дома обрушились в австрийской общине Лангенцерсдорф после взрыва в жилом доме утром 29 января.

«В многоквартирном доме в Лангенцерсдорфе произошел взрыв. Обрушилась крыша дома, сильно пострадали третий и четвертый этажи», — сообщает 29 января издание Heute.

Верхняя часть дома в настоящее время полностью охвачена пожаром. Спасателям удалось спасти одного человека. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Государственное управление полиции Австрии полагает, что причиной стал взрыв газа.

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