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В Петербурге врач-травматолог решил покататься на каршеринге под чужим аккаунтом, но доехал до ДПС. Ему было что скрывать

Ночная поездка на каршеринге под чужим аккаунтом закончилась для петербургского врача-травматолога в отделе полиции. Уголовное дело не стало для него первым.

Как стало известно «Фонтанке» 29 января, каршеринг на Социалистической улице привлёк внимание ДПС в три часа ночи во вторник. Проверка документов водителя подтвердила, что машину остановили не зря. За рулём оказался 30-летний житель Петербурга, который воспользовался услугами каршеринга с помощью чужого аккаунта.

Мужчина известен на медицинских сайтах как врач отделения травматологии Мариинской больницы. Полиции он также знаком. В его прошлом дача взятки, уголовное дело по статье о наркотиках, а также нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, — в октябре врач попался пьяным за рулем MINI Cooper.

Поездка на каршеринге добавила ему административный протокол, накануне полиция возбудила уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем. Медика ограничили подпиской о невыезде.

В Мариинской больнице не смогли оперативно ответить, числится ли среди их сотрудников врач-нарушитель. На больничном сайте среди работников отделения травматологии такого сотрудника нет.

© Фонтанка.Ру

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