В Петербурге врач-травматолог решил покататься на каршеринге под чужим аккаунтом, но доехал до ДПС. Ему было что скрывать

Ночная поездка на каршеринге под чужим аккаунтом закончилась для петербургского врача-травматолога в отделе полиции. Уголовное дело не стало для него первым.



Как стало известно «Фонтанке» 29 января, каршеринг на Социалистической улице привлёк внимание ДПС в три часа ночи во вторник. Проверка документов водителя подтвердила, что машину остановили не зря. За рулём оказался 30-летний житель Петербурга, который воспользовался услугами каршеринга с помощью чужого аккаунта.

Мужчина известен на медицинских сайтах как врач отделения травматологии Мариинской больницы. Полиции он также знаком. В его прошлом дача взятки, уголовное дело по статье о наркотиках, а также нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, — в октябре врач попался пьяным за рулем MINI Cooper.