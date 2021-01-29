Адвокат: Ефремова в колонии уважает и начальство, и заключенные

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов работает в швейном цехе. Его ценит начальство и уважают другие заключенные.
По словам адвоката Петра Хархорина, который посетил Ефремова 29 января, у актера все в порядке, он работает и не жалуется на здоровье. О роли швеи он рассказывает с иронией, передает ТАСС. Защитник также отметил, что актер находится на хорошем счету у руководства колонии, а остальные осужденные высказывают ему уважение.
Ефремов подписал кассационную жалобу, она будет подана на следующей неделе.
Хархорин также опроверг сообщения в СМИ и телеграм-каналах о том, что Ефремов не дает супруге доступ к банковской ячейке — он у нее есть еще с ноября.
Ефремов получил 7,5 года колонии за ДТП в начале лета 2020 года. Он пьяный сел за руль, попал в аварию, из-за которой погиб человек.