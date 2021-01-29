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Адвокат: Ефремова в колонии уважает и начальство, и заключенные

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов работает в швейном цехе. Его ценит начальство и уважают другие заключенные.

По словам адвоката Петра Хархорина, который посетил Ефремова 29 января, у актера все в порядке, он работает и не жалуется на здоровье. О роли швеи он рассказывает с иронией, передает ТАСС. Защитник также отметил, что актер находится на хорошем счету у руководства колонии, а остальные осужденные высказывают ему уважение.

Ефремов подписал кассационную жалобу, она будет подана на следующей неделе.

Хархорин также опроверг сообщения в СМИ и телеграм-каналах о том, что Ефремов не дает супруге доступ к банковской ячейке — он у нее есть еще с ноября.

Ефремов получил 7,5 года колонии за ДТП в начале лета 2020 года. Он пьяный сел за руль, попал в аварию, из-за которой погиб человек.

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Комментарии (13)

local_
"Он у них в авторитете"(С)
BobCat2
Дело "пьяного мальчика" - дама получила 2,5 года поселения (не колонии).
Дело преподавателя балета, которую стритрейсер задавил на Невском - дело прекращено.
В Москве дело топменеджера лукойла, машина которого на встречке убила двух врачей - дело прекращено...
Много можно вспомнить таких событий. Не считаю, приговор Ефремову слишком суровым, но вот и глумиться над ним на фоне других дел тоже нет никакого повода.
васисуалий
уважать убийцу это почётно!
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