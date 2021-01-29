Адвокат: Ефремова в колонии уважает и начальство, и заключенные

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов работает в швейном цехе. Его ценит начальство и уважают другие заключенные.

По словам адвоката Петра Хархорина, который посетил Ефремова 29 января, у актера все в порядке, он работает и не жалуется на здоровье. О роли швеи он рассказывает с иронией, передает ТАСС. Защитник также отметил, что актер находится на хорошем счету у руководства колонии, а остальные осужденные высказывают ему уважение.

Ефремов подписал кассационную жалобу, она будет подана на следующей неделе.