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В Москве думают, можно ли сделать из вакцинированных «Спутником» доноров плазмы

Свойства плазмы крови, полученной от привитых доноров, изучают московские специалисты. Возможно, её будут использовать для лечения ковида.

Об этом 29 января сообщает столичная мэрия. Исследуется количество и наличие вируснейтрализующих антител в плазме привитого от коронавируса донора. Первые опыты начинаются в больницах.

Ранее научные журналы сообщали, что эффективность лечения с помощью плазмы не доказана и сомнительна.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Можно. Можно ещё по одной почке изъять. У вакцЫнированных их всё равно две. :))
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