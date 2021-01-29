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Великобритания из-за южноафриканского штамма ковида закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут

Власти Великобритании с 29 января остановили авиасообщение между Лондоном и Дубаем. Страна опасается распространения более заразного штамма коронавируса.

В список стран, с которыми Великобритания останавливает авиасообщение, вошли ОАЭ, Бурунди и Руанда. Таким образом, под запрет попадает самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай — Лондон. Въезд в страну будет разрешен только при предъявлении документов, дающих право на проживание в Великобритании и Ирландии. Но и им придется на 10 дней самоизолироваться.

Самолеты перестанут летать с 16 часов по Москве.

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